T.C. TUZLUCA SATIŞ MEMURLUĞU

TUZLUCA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2025/4 Ort. Gid. Satış Memurluğumuzca Tuzluca Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/12/2024 tarih ve 20223/12 Esas, 2024/321 sayılı kararı ile Iğdır İli, Tuzluca ilçesi, Ortabucak Köyü 108 ada 44, 63, 110 ada 2, 29, 31, 113 ada 16, 131 ada 2, 141 ada 14, 96, 118, 127, 145, 151 ile Yücaotak Köyü 125 ada 4 parsel sayılı taşınmazların umum arasında açık arttırma suretiyle satışına ilişkin 02/08/2025 tarihinde yapılan kıymet takdiri sonucunda; kıymet takdir tutanakları ve bilirkişi raporlarının hissedar mirasçısı 619******66 T.C. Kimlik Nolu, Şa*****s ve Şö***e oğlu, 1953 d.lu Kazanfer AKKUŞ ve 620******50 T.C. Kimlik Nolu, Şa*****s ve Şö***e oğlu, 1953 d.lu Lala AKKUŞ' a tebliğinin gerektiği. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen adı geçenlerin adreslerine ulaşılamadığından tebligat yapılamadığı, mirasçı hissedarlar Kazanfer ve Lala AKKUŞ' a memurluğumuzca yapılan kıymet takdirine ilişkin raporların tebliğine karar verilmiş olup; aşağıda ada parsel, alanı ile değeri belirtilen taşınmazlar için yapılan kıymet takdirine ilişin olarak; 7 gün içerisinde Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunula bileceği, iş bu ilanın Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Iğdır İli Tuzluca İlçesi Ortabucak Köyü
Ada/Parsel No Taşınmaz Alanı (m2) Taşınmaz Değeri
108/44 1.230,84 24.309.09 TL
108/63 15.075,36 297.738,36TL
110/2 535,07 161.767,50TL
110/29 830,19 16.396,25TL
110/31 2.920,73 68.257,46TL
113/16 377,95 94.487,50TL
131/2 10.142,62 200.316,75TL
141/14 4.137,15 54.610,38TL
141/96 6.782,52 89.529,26TL
141/118 4.016,01 53.011,33TL
141/127 2.663,20 35.154,24TL
141/145 5.899,22 77.869,70TL
141/151 8.558,06 72.453,35TL
Iğdır İli Tuzluca İlçesi Yüceotak Köyü
Ada/Parsel No Taşınmaz Alanı (m2) Taşınmaz Değeri
125/4 8.558,06 200.001,86TL
