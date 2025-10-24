T.C. TUZLUCA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

TUZLUCA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/4 Ort. Gid. Satış Memurluğumuzca Tuzluca Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/12/2024 tarih ve 20223/12 Esas, 2024/321 sayılı kararı ile Iğdır İli, Tuzluca ilçesi, Ortabucak Köyü 108 ada 44, 63, 110 ada 2, 29, 31, 113 ada 16, 131 ada 2, 141 ada 14, 96, 118, 127, 145, 151 ile Yücaotak Köyü 125 ada 4 parsel sayılı taşınmazların umum arasında açık arttırma suretiyle satışına ilişkin 02/08/2025 tarihinde yapılan kıymet takdiri sonucunda; kıymet takdir tutanakları ve bilirkişi raporlarının hissedar mirasçısı 619******66 T.C. Kimlik Nolu, Şa*****s ve Şö***e oğlu, 1953 d.lu Kazanfer AKKUŞ ve 620******50 T.C. Kimlik Nolu, Şa*****s ve Şö***e oğlu, 1953 d.lu Lala AKKUŞ' a tebliğinin gerektiği. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen adı geçenlerin adreslerine ulaşılamadığından tebligat yapılamadığı, mirasçı hissedarlar Kazanfer ve Lala AKKUŞ' a memurluğumuzca yapılan kıymet takdirine ilişkin raporların tebliğine karar verilmiş olup; aşağıda ada parsel, alanı ile değeri belirtilen taşınmazlar için yapılan kıymet takdirine ilişin olarak; 7 gün içerisinde Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunula bileceği, iş bu ilanın Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Iğdır İli Tuzluca İlçesi Ortabucak Köyü

Ada/Parsel No Taşınmaz Alanı (m2) Taşınmaz Değeri

108/44 1.230,84 24.309.09 TL

108/63 15.075,36 297.738,36TL

110/2 535,07 161.767,50TL

110/29 830,19 16.396,25TL

110/31 2.920,73 68.257,46TL

113/16 377,95 94.487,50TL

131/2 10.142,62 200.316,75TL

141/14 4.137,15 54.610,38TL

141/96 6.782,52 89.529,26TL

141/118 4.016,01 53.011,33TL

141/127 2.663,20 35.154,24TL

141/145 5.899,22 77.869,70TL

141/151 8.558,06 72.453,35TL

Iğdır İli Tuzluca İlçesi Yüceotak Köyü

Ada/Parsel No Taşınmaz Alanı (m2) Taşınmaz Değeri

125/4 8.558,06 200.001,86TL

Basın No: ILN02319476 #ilan.gov.tr