T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2017/257 Esas

KARAR NO: 2018/788

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/12/2018 tarihli ilamı ile 142/2.h.1 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mamuka ve Elza oğlu, 28/01/1992 doğumlu, JANO DADIANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içindeİstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.10.2025

