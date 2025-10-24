İLAN

T.C. ANTALYA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/358 Esas

KARAR NO : 2025/316 Karar

Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında hakkında, 15/04/2025 tarihli karar ile TCK'nın 106/1-1. Cümle ve 53. Maddeleri gereğince sonuç olarak 6 AY HAPİS ve BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası verilenGuramı ve Lamara oğlu, 03/05/1978 doğumlu, Gürcistan uyruklu BADRI DUMBADZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesinesözlü yapılan beyanın tutanağa geçirilerek ve hakim onayı alınmak suretiyle yada dilekçe ile başvuru yaparak, cezaevinde bulunanlar yönünden aynı süre içeresinde bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği,başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, BADRI DUMBADZE'ye tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

