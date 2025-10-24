T.C.

ANKARA 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/247 Esas

KARAR NO : 2025/575 Karar

DAVACI : CENGİZ ŞAHİN - 11267024968Fahri Korutürk Mah. 886 Cad. Can Apt No: 191İç Kapı No: 7 Mamak / Ankara Mamak/ ANKARA

VEKİLİ : Av. DÖNDÜ DUYGU KILIÇ KUTBAY - [16329-23843-00441] UETS

DAVALI : FATMA ŞAHİN -27494148346

DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ : 05/04/2023

KARAR TARİHİ : 18/09/2025

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 23/09/2025

Davacı CENGİZ ŞAHİN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda davalı Fatma Şahin'in tebligata yarar adresinin bulunmaması sebebiyle gerekçeli karar ve tavzih kararının kendisine ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ ile: Çorum İli, Çorum Merkez İlçesi, Serban Mah/Köyü, Cilt No : 179 Hane no 15 de nüfusa kayıtlı Memduh ve Güldalı'dan olma, 10/11/1967 Doğumlu, 112670247968 T.C. Kimlik Numaralı CENGİZ ŞAHİN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Bektaş ve Zeynep'den olma, 20/04/1966 Doğumlu, 27494148346 T.C. Kimlik Numaralı FATMA ŞAHİN'in TMK 166/1 Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuk 2018 Doğumlu Arya Pelin'in velayetinin davalı anneye verilmesine,

3-Müşterek çocuk ile davacı baba arasında şu aşamada kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığına,

4-Sair hususların gerekçeli kararda yazılmasına,

Dair; davacı vekili ile davacının yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafyolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/09/2025

TAVZİH

1-Mahkememizin 18/09/2025 tarih ve 2023/247 Esas, 2025/575 karar sayılı kararın hükmünün

4 numaralı bendin ''Alınması gerekli 615,40 TL harçtan peşin alınan 179,90 TL'nin mahsubu ile kalan 435,50 TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına;

5 numaralı bendin "Davacı tarafından yapılan 34.180 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine" şeklinde;

6- numara bendin "Davacı kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan 30.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine"şeklinde TAVZİHİNE,

7- Tavzih kararının gerekçeli karar ile birlikte taraflara tebliğine

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 09/10/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/10/2025

