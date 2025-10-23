T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve

BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

Dosya no:2025/10 Tereke 36910928424 TC kimlik numaralı SERDAR DÖNMEZ'in terekesinin Turgutlu 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin22/05/2025 tarih ve 2024/861 esas 2025/667 karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine, memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği,İİK'nun 166 ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.12/08/2025

