İLAN METNİ

T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2024/247

Karar No: 2025/137

Mahkememizin 08/05/2025 tarih, 2024/247 Esas, 2025/137 Karar sayılı kararı ile müşteki Ilgar ve Parvana oğlu, 02/12/2004 Azerbaycan doğumlu GUDRAT TAJADDINOV'un, müştekisi olduğu Yağma suçuna ilişkin davada sanık Yücel ŞAHİNER hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezasına, sanık Yasin ŞAHİNER'in de 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın ve sanık Yücel ŞAHİNER'in, sanık Yücel ŞAHİNER müdafiileri Av. Mevlüde İlayda ŞAN'ın ve Ahmet Taha Yasin AKSU ile sanık Yasin ŞAHİNER müdafi Av. Meltem ÖZKAN'ın istinaf dilekçelerinin müştekiye tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmenmüştekinin bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. maddeleri gereğince ilanen tebliğolunur. 20/10/2025:

Basın No: ILN02318375 #ilan.gov.tr