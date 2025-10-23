T.C.

GAZİANTEP 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1902 Esas 10.10.2025 İLANMahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

31825571406'lu TC nolu davalı Zahide Kirişci'ye ait tüm araştırmalara ve yazışmalara rağmen herhangi bir adres bilgisineulaşılamaması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 25/06/2025 tarihli gerekçeli kararı gereğince;

"Davanın KABULÜ İLE,

1-Dava konusu; Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Öğretmenevler Mahallesi, 8717 ada 8 parsel sayılı kayıtlı 633,52 M2 arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi mümkün görülmediğinden, taşınmaz üzerindeki ortaklığın, umuma açık şekilde tapu kaydında bulunan şerh ve takyidatları ile birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedelinin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflara ödenmesine,

Satışın Adalet Satış memurluğunca yapılmasına, satış bedeli üzerinden binde 11.38 oranında harç alınmasına ve taraflardan hisseleri oranında tahmiline, başlangıçta peşin alınması gereken 427,60 TL harcın satış aşamasında bu haçtan mahsubuna,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okundu

Şeklinde karar verilmiş olup, iş bu ilan metni gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02318630 #ilan.gov.tr