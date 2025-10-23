İLAN

T.C. ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/384 Esas

Davacı Hamza KEÇE tarafından, davalı Almanya uyruklu Hermann ve Garda 'dan olma 1960 doğumlu, KİM CHRİSTOPHERSEN aleyhine açılan Boşanma davasında; davalının Türkiye'de yaşamak istememesi sebebiyle karı koca ilişkileri dahi olmadan evliğin fiilen bittiğini davalı tarafa ulaşamadığı bu sebeple evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş olup, Mahkemenizce davalının adresine ulaşılamadığı, hiçbir şekilde tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine ayrıca duruşma günü olan 20/01/2026 günü saat 10.45'e bırakıldığının davalıya tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın ilan tarihinden sonra davalıya 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi verebileceği, aksi halde davacının iddia ettiği hususları inkar etmiş sayılacağınız, yokluğunuzda duruşmada yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz HMK. nun 122. ve devamı maddeleri gereğince ihtar ve tebliğ olunduğu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02318600 #ilan.gov.tr