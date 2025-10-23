İLAN

T.C. ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/475 Esas

Davacı Onur Şaban BAŞKURT tarafından, davalı Güney Afrika uyruklu Nicole Lerm Başkurt aleyhine açılan Boşanma dava dilekçesinde özetle; Davalı ile 10 yıldır evli olduklarını, müşterek bir çocuklarının olduğunu, evliliğinden sonra kendi ülkesine oğlu ile birlikte gittiğini ve orada yaşamaya başladığını, bir daha geri dönmediğini belirterek davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş olup, Mahkemenizce davalının adresine ulaşılamadığı, hiçbir şekilde tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine ayrıca duruşma günü olan 20/01/2026 günü saat 10.45'e bırakıldığının davalıya tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın ilan tarihinden sonra davalıya 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi verebileceği, aksi halde davacının iddia ettiği hususları inkar etmiş sayılacağınız, yokluğunuzda duruşmada yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz HMK. nun 122. ve devamı maddeleri gereğince ihtar ve tebliğ olunduğu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

