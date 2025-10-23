T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO: 2023/208 Esas

DAVACI: Şekerci Gıda Temizlik Ürünleri Pazarlama Ve Dağıtım Limited Şirketi -

DAVALI: Şerafeddin SAYĞIDAR-51373784424 -

Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının davasının yapılan duruşma sonucu verilen ara kararda; Yapılan araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamayan dahili davalı Halil Batu(T.C.KimlikNo:12093093906),Delil Erdoğan(T.C.KimlikNo;10128159412),Mehmet Emin Arslan(T.C.Kimlik No:10776137800), Hatice Örüm(T.C.Kimlik No:13698040494), Zeynep Erdoğan(T.C.Kimlik No:10224156292) ve Ayşe NAS(T.C.Kimlik No:13239055772)'a 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptının ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup, bu ilanın tebliğinden duruşma günü olan 08/01/2026 tarihine kadar mahkememizde bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.

