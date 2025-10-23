İLAN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/36 Esas

DAVALI : ER PEYZAJ İNŞAAT YAYINCILIK GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 16/1 Beylikdüzü/İstanbul Beylikdüzü / İSTANBUL

Davacı BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalı ER PEYZAJ İNŞAAT YAYINCILIK GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açmış olduğu davada: Bakırköy 42. İş Mahkemesi 2021/198 Esas 2021/185 Karar sayılı kararı ile Bakırköy 13. İcra Müdürlüğü 2021/5941 Esas sayılı dosyası gereği dava dışı işçi Süleyman Arslan için dava öncesi haricen 6.210,14-TL, 22/09/2021 tarihinde 9.646,14-TL, 29/11/2021 tarihinde 7.011,81-TL ve 20/04/2023 tarihinde 3.745,51-TL olmak üzere yapılan 26.613,40-TL'lik ödeme nedeniyle davalı şirketten rücuen talebi yönünde dava açıldığı, mahkemece yapılan adres araştırması sonucu elde edilen adrese, dava dilekçesini içerir tebliğ işleminin başlatıldığı ancak adresinizde binanın yıkılması olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın tarihinden yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, yukardaki dava içeriğine HMK'nın 122.maddesi uyarınca, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02318414 #ilan.gov.tr