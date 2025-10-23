İLAN

T.C. AYDIN

3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/709 Esas

Mahkememizdeki ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılaması sırasında, davalı 28954141396 T.C.numaralı Hüseyin KADİFE'ye dava dilekçesi, tensip zaptı veduruşma günü tebliği yapılamamış olup, dosyada duruşmanın 10/02/2026 günü saat 10:30'a talik edildiği, davalının duruşma gün ve saatinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunabileceği veya kendisini vekil aracılığı ile temsil ettirebileceği hususu ilanın tebliğ olunur.

