PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2025 , 00:00 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2025 , 00:10
Giriş Tarihi :24 Ekim 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2025, 00:10
İLAN
T.C. AYDIN
3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/709 Esas

Mahkememizdeki ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılaması sırasında, davalı 28954141396 T.C.numaralı Hüseyin KADİFE'ye dava dilekçesi, tensip zaptı veduruşma günü tebliği yapılamamış olup, dosyada duruşmanın 10/02/2026 günü saat 10:30'a talik edildiği, davalının duruşma gün ve saatinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunabileceği veya kendisini vekil aracılığı ile temsil ettirebileceği hususu ilanın tebliğ olunur.

Basın No: ILN02318896 #ilan.gov.tr