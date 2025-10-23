T.C. ALİAĞA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.54487654-2023/813-Ceza Dava Dosyası 17.10.2025

İ L A N

SANIK : BARIŞ KÜTÜK

T.C.Kimlik No :41197601380, Cevdet ve Nurhan oğlu, 05/03/1977 doğumlu.

SUÇ : İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma

SUÇ TARİHİ : 07/09/2022

SUÇ YERİ : Aliağa

KARAR TARİHİ : 17/04/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan yapılan yargılama sonunda beraat kararı verildiği, Cumhuriyet Savcısının bu karara itiraz ettiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın ve istinaf talebinin tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararın sanığa 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. md. gereğinceilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, itiraz merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi olduğuna, iki hafta içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur.

