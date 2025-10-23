T.C. ACIPAYAM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/447

Davacı Mustafa Öncül (TCKN:28*******38, F***a ve Y***f oğlu, 2*/0*/1**8 A******m doğumlu) tarafından davalı Federal Almanya uyruklu Marına Schenke (M*****l ve M***e L***e S*******e kızı, 2*/*2/1**8 d'lu) aleyhine boşanma davası açılmış, davanın açılmamış sayılmasına ilişkin gerekçeli karar davacı vekilince 24/10/2024 tarihinde kararın kaldırılması talebiyle istinaf edilmiş, Denizli Bölge Adliye Mahkemesinin 2025/2890 esas sayılı ilamı ile mahkememiz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Davalı Marına Schenke Öncül'ün dava dilekçesinde açık adresi belirtilmemiş, yurtiçinde adres araştırması için yazılan müzekkerelerden bir sonuç alınamamış, davalının tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı delilleriniz, cevaplarınızı içeren cevap dilekçesinin iki hafta içerisinde mahkememize verilmesi, 14/01/2026 günü saat: 10:30'da Acıpayam 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz taktirde davaya yokluğunuzda devam olunacağı, iş bu ilandan 15 gün sonra dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün Davalı Marına Schenke Öncül'e tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

