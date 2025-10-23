İLAN

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2024/1490

KARAR NO : 2025/1187

Davacı Serkan Kayhan ile davalı Esra Kayhan arasındaki boşanma davasının istinaf incelemesi neticesinde; HÜKÜM :

Davacı erkek vekilinin Mersin 5. Aile Mahkemesinin 02/04/2024 tarih, 2021/578 Esas, 2024/292 Karar sayılı kararına yönelikistinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

6100 sayılı HMK'nın 361. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Yargıtay nezdindetemyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiş olup,

İşbu karar davacı Serkan Kayhan'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/10/2025

