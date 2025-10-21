T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/169 Esas

2. İLAN

Davacı, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sarıdemir Mahallesi, 346 ada, 10 kapı nolu parsel nolu taşınmaz üzerinde hisseleri bulunan; Fatma , Mustafa oğlu Mehmet, Mustafa kızı Münevvver, Mustafa kızı Miyase ve Mehmet oğlu Hüseyin hakkında bilgisi bulunanların, mirasçılarını tanıyan ya da bilenlerin bulunması halinde 2.İlanın yapıldığı günden başlayarak 6 ay içinde mahkememize başvurmaları ilan olunur. 10.10.2025

Basın No: ILN02316992 #ilan.gov.tr