DİYARBAKIR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/560 Esas KARAR NO : 2023/191

Davacı ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dahili Davalı Fatma PERVANE'ye Gerekçeli Kararın tebliği için yapılan bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemediğinden mahkememiz Gerekçeli Kararının;

HÜKÜM :Davanın KABULÜNE,

1-Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Hasırlı Mahallesi20138 ada 3 parsel (eski 235ada 4 parsel) sayılı taşınmazda davalılar Mehmet Hüseyin Pervane, Hasan Pervane, Azize Pervane, Nazan Pervane, Fatma Özbay, İmiş Urçuk, Arzu Kurtbasan, Remezan Pervane, Yasemin Yılmaz ve Fatma Pervane adına kayıtlı payların iptali ile Hazine adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

2- Dava konusu taşınmazın yapı bedelinin 333.497,98 TL, zemin bedelinin 1.245.154,62 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 1.578.652,60 TL olarak TESPİTİNE,

Dava 4 ay içerisinde sonuçlandırılamadığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca belirlenen kamulaştırma bedeline 19/03/2023 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına,

Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin Vakıflar Bankası Diyarbakır Şubesi'ne müzekkere yazılarak tespit edilen kamulaştırma bedelinin davalılara payları/hisseleri oranında derhal ödenmesinin istenilmesine,

3-Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılarak kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin gerekli tescil işlemlerinin yapılmasının istenilmesine, müzekkereye gerekçeli kararın ve fen bilirkişi raporu ile eki krokinin eklenmesine,

4-Taşınmaz pay/payları üzerinde haciz ve ipotek kayıtları bulunması halinde bu kayıtların, ilgili paya ilişkin tespit edilen kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

5-Davalılar Mehmet Pervane, Ali Pervane, Mahir Pervane, Ramazan Pervane ve Aysel Balta hakkında açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE,

6- Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

7-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesi'nin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 tarihli, 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

8-Kendini vekil ile temsil eden davalılar lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği takdir olunan 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

9-Mahkeme masraflarının 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince davacı üzerinde bırakılmasına,

10-Taraflarca yargılama esnasında depo edilen gider avansından bakiye kalan tutarın karar kesinleştiğinde HMK m. 333 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin m. 47(1) hükümleri uyarınca ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafın yokluğunda tescil yönünden kesin, bedel yönünden verilen karara 6100 Sayılı HMK'nın 341 vd. Hükümleri doğrultusunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren (2 haftalık) süre içerisinde Mahkememize yahut başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve gerekli harç ve giderlerinin tamamını ödemek suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine karar verildi. 20/06/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/09/2025

Basın No: ILN02317024 #ilan.gov.tr