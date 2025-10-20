T.C.

DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, tescili ve yol olarak terkinine ilişkin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak İli Devrek İlçesi sınırları dahilinde buluna aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 16/10/2025ESAS NO : 2025/321

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karşıyaka Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 43 ada

PARSEL NO : 23 Parsel

İRTİFAK ALANI : 4.975,67 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Arzu Sabancı, Arzu Uludağ, Cengiz Korum, Eda Tarlacı, Elif Akmantar,

Elvan Arslanoğlu, Emine Ekim, Emine Kamçı, Ercüment Alemdar, Erkan Alemdar, Fatime Pozam,

Gonca Susam, Hakan Akmantar, Kadir Umut Karan, Kasım Susam, Levent Karan, Nurten Yaşar, Onur

Korum, Sabri Erman Akmantar, Satiye Karaca, Serap Keskin, Sevgi İslam, Soner Susam (Alaattin oğlu),

Soner Susam (Bahaettin oğlu), Şaban Korum, Şehri Akmantar, Taylan Karan, Tijen Deliacı, Tuncer

Yemelek, Ulaş Karan, Umut Korum, Yaşar Yemelek, Nursen Yemelek

ESAS NO : 2025/322

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karşıyaka Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 43 ada

PARSEL NO : 24 Parsel

İRTİFAK ALANI : 3.644,11 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Arzu Sabancı, Arzu Uludağ, Cengiz Korum, Eda Tarlacı, Elif

Akmantar, Elvan Arslanoğlu, Emine Ekim, Emine Kamçı, Ercüment Alemdar, Erkan Alemdar, Gonca

Susam, Hakan Akmantar, Hamide Kaluk, Kasım Susam, Nurten Yaşar, Onur Korum, Remziye Sarıvaz,

Sabri Erman Akmantar, Serap Keskin, Sevgi İslam, Soner Susam (Alaattin oğlu), Soner Susam

(Bahaettin oğlu), Şaban Korum, Şahinde Yemelek, Şehri Akmantar, Tijen Deliacı, Tuncer Yemelek,

Umut Korum, Yaşar Yemelek, Nursen Yemelek

ESAS NO : 2025/324

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karşıyaka Mahallesi Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 39 ada

PARSEL NO : 58 Parsel

İRTİFAK ALANI : 462,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Arzu Sabancı, Eda Tarlacı, Elif Akmantar, Elvan Arslanoğlu, Emine

Ekim, Emine Kamçı, Ercüment Alemdar, Erkan Alemdar, Gonca Susam, Hakan Akmantar, Hamide

Kaluk, Kasım Susam, Nurten Yaşar,Remziye Sarıvaz, Sabri Erman Akmantar, Serap Keskin, Soner

Susam (Alaattin oğlu), Soner Susam (Bahaettin oğlu), Şahinde Yemelek, Şehri Akmantar, Tuncer

Yemelek, Yaşar Yemelek, Nursen Yemelek

Basın No: ILN02316026 #ilan.gov.tr