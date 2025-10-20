T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/122 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/122 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.14/10/2025
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, TAŞPINAR/ERENLER Mahalle/Köy, 272 Ada, 27 Parsel,
Adresi : Aksaray İli Merkez Taşpınar/Erenler 272 Ada 27 Parsel Aksaray
Yüzölçümü : 306.131,36 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 37.484.513,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Adresi : Aksaray İli Merkez Taşpınar/Erenler 272 Ada 27 Parsel Aksaray
Yüzölçümü : 306.131,36 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 37.484.513,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:03
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02314767 #ilan.gov.tr