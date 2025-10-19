T.C. BURSA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Konu : 2. İlan 2. İLAN
VİLDAN KAZANCI ileONUR KUMRAL arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen; Uğur Kumral ve Onur Kumral'ın gerekli aramaların yapılmasına rağmen hiçbir sonuç elde edilemediği, bu nedenle adı geçenler hakkında TMK'nın 33/2. maddesi uyarınca gaipliğine karar verileceğinden gaip olduğu iddia olunan kişiler ile ilgili olarak gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 42634464902
ADI SOYADI : UĞUR KUMRAL
BABA ADI : BÜLENT
ANA ADI : BİRCAN
DOĞUM TARİHİ : 19/02/1985
DOĞUM YERİ : EDİRNE
İKAMETGAH ADRESİ :
GAİP
TC KİMLİK NO : 42616465576
ADI SOYADI : ONUR KUMRAL
BABA ADI : BÜLENT
ANA ADI : BİRCAN
DOĞUM TARİHİ : 22/04/1986
DOĞUM YERİ : EDİRNE
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN02252019 #ilan.gov.tr