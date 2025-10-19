T.C. BURSA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1756 Esas

Konu : 2. İlan 2. İLAN

VİLDAN KAZANCI ileONUR KUMRAL arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen; Uğur Kumral ve Onur Kumral'ın gerekli aramaların yapılmasına rağmen hiçbir sonuç elde edilemediği, bu nedenle adı geçenler hakkında TMK'nın 33/2. maddesi uyarınca gaipliğine karar verileceğinden gaip olduğu iddia olunan kişiler ile ilgili olarak gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 42634464902

ADI SOYADI : UĞUR KUMRAL

BABA ADI : BÜLENT

ANA ADI : BİRCAN

DOĞUM TARİHİ : 19/02/1985

DOĞUM YERİ : EDİRNE

İKAMETGAH ADRESİ :

GAİP

TC KİMLİK NO : 42616465576

ADI SOYADI : ONUR KUMRAL

BABA ADI : BÜLENT

ANA ADI : BİRCAN

DOĞUM TARİHİ : 22/04/1986

DOĞUM YERİ : EDİRNE

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN02252019 #ilan.gov.tr