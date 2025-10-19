T.C. ANKARA 13. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/298 Esas

İlanen Tebliğ Yapılacak davalı ;ERÇETİN LİMAN HİZMETLERİ İKLİMLENDİRME İNŞAAT REKLAMCILIK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı Yakup Yağlı tarafından Davalılar Erçetin Liman Hizmetleri İklimlendirme İnşaat Reklamcılık Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi veFORA TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhinize açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilleri Yakup ZAĞLI'nın davalıların işveren olarak yaptığı Hadımköy Mah. Ürgüplü Caddesi'nde bulunan inşaatta kalıp ustası olarak çalışırken 28.11.2014 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu yaralandığını, Kaza nedeniyle davalı Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan başvuru sonucu müvekkilin sürekli iş göremezlik derecesi %10,3 olarak tespit edildiği, bu karara yönelik itirazı üzerince SGK Yüksek Sağlık Kurulu'nca sürekli iş göremezlik derecesinin %8,2 olduğuna karar verildiğini, Anadolu 3. İş Mahkemesi'nin 2018/27 esas sayılı dosyası ile maddi-manevi tazminat talepli dava açıldığını, yapılan yargılama sırasında düzenlenen Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu ve Adli Tıp Kurumu 2. Üst Kurulu'nca düzenlenen raporlar uyarınca müvekkilin sürekli iş göremezlik derecesinin E cetveline göre %20 olduğunun tespit edildiğini beyanla müvekkilinin 28.11.2014 tarihinde davalılara ait iş yerinde geçirdiği iş kazası nedeniyle oluşan maluliyetinin tespitine karar verilmesini talep ettiği,

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu ve Adli Tıp Kurumu 2. Üst Kurulu'nca düzenlenen raporlar uyarınca davacıya sürekli iş göremezlik derecesinin E cetveline göre %20 olduğunun tespit edildiğinin tebliği ile, anılan davalının resmi kayıtlarda bulunan adreslerine tebligat yapılamaması ve yeni bir adresin de tespitinin olanaksız bulunması sebebiyle dava dilekçesinin ve ATK raporlarının tebliğine 22.04.2025 tarihli celsede karar verilmiştir.

İş bu Dava dilekçesi, ATK 3. İhtisas Kurulu raporu ve Adli Tıp Kurumu 2. Üst Kurul raporu ilanen tebliği olunur.

Basın No: ILN02315047 #ilan.gov.tr