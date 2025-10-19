MUĞLA 2. SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

MUĞLA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/23 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzda devam eden satış işlemleri nedeniyle; davalı GÜLAYŞE ARACI'ya tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığından kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Memurluğumuzca 16.09.2025 tarihinde yapılan kıymet takdiri nedeniyle bilirkişiler tarafından verilen 25.09.2025 tarihli raporda;"Muğla ili, Ula ilçesi, Gölcük Mahallesi 188 ada 3 parsel sayılı taşınmazın toplam değeri 1.601.990,81 TL, aynı yer 242 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ise 1.997.712,98 TL olarak belirlenmiştir."

Kıymet takdir raporu davalı Gülayşe ARACI'ya ilanen tebliğ olunur.

