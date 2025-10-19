KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/58 Esas

KARAR NO : 2025/145

Davacı : EKREM BAŞAR

Davalı :1- GÜLHANIM ŞAHİN

2-SİNAN ARIK

Yukarıda tarafları yazılı mahkememiz dosyasından yapılan yargılama sonunda;

HÜKÜM

Davanın KABULÜNE,

1-Dava konusu Ankara ili, Kızılcahamam ilçesi, Salın mahallesi 105 ada 11 parsel sayılı taşınmaz lehine Ankara ili, Kızılcahamam ilçesi, Salın mahallesi 105 ada 40 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 24/04/2024 tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokide 40/A harfi ile gösterilen biçimde 67,89 m2'lik kısımda ve Ankara ili, Kızılcahamam ilçesi, Salın mahallesi 105 ada 41 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 24/04/2024 tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokide 41/B harfi ile gösterilen biçimde 127,87 m2'lik kısımdageçit irtifakı tesisine ve bu irtifakın tapuya tesciline, dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 08/05/2025

