KASTAMONU KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - KASTAMONU

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Zonguldak İli, Ereğli İlçesi, Sakallar Köyünde bulunan 135 Ada, 14 parsel numaralı, 426,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan 2 katlı kargir binanın satılması işidir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca Açık teklif Usulü ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin;

a) Adresi : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 KASTAMONU b) Telefon ve faks numarası : 0366 215 90 00 - 0366 215 90 90 c) Elektronik Posta Adresi : bol15@kgm.gov.tr

2-İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı b) İmar Durumu ve İzinler : 426,76 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz ve Üzerinde Bulunan 2 Katlı Kargir Ev ve Bahçesi İmarsız- (Taşınmaz köy yerleşik alanında bulunduğundan iskân, ruhsat ve yapı kayıt belgeleri bulunmamaktadır.) c) Teslim yeri : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Taşınmazlar Başmühendisliği Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 KASTAMONU

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 KASTAMONU b) Tarihi ve saati : 03/11/2025 Cuma günü, Saat: 10:00

4- Tahmini bedeli : 5.118.427,22 TL (KDV Hariç)

Geçici Teminat Tutarı : 153.552,82 TL

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

1 - Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 - MERKEZ / KASTAMONU adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu, (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı ihale kanunun 26 ve 27 nci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.) (İnternet veya mobil bankacılık üzerinden yapılan işlemlerde teklif zarfında sunulacak dekontun ilgili bankaca onaylı olması gerekmektedir.)

b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgâh Belgesi,

c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhası,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi,

e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,

4 – Posta veya Kargo ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Kargo veya Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 - MERKEZ / KASTAMONU adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Satış için şartname bedeli 1.900,00 TL'nin (Bin Dokuz Yüz Türk Lirası) Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

6 - İhale ile Her türlü vergi, %20 KDV, resim, harç ve diğer ödenmesi gereken giderler, ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

7 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve Kaşelenerek/mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100- MERKEZ / KASTAMONU adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

9 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

10 - İhale konusu işe ait şartname düzenlenmiştir.

11 - İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az 10.000,00-TL (On Bin Türk Lirası) olarak uygulanacaktır.

12 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

