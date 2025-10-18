T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.150.000,00

1

Taşıt

34SL2036 Plakalı , 2016 Model , KIA Marka , SPORTAGE Tipli , G4FJGZ708041 Motor No'lu , U5YPK816HGL102095 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz ,

Dosya kapsamında yer alan 28.05.2025 bilirkişi raporuna göre;

Borçlu adına kayıtlı olan 34 SL 2036 plaka sayılı beyaz renkli 2016 model Kia Sportage marka otomobil aracın trafik den men edildiği Avcılar adresinde faaliyet gösteren Feslipaşa yeddiemin otoparkında olduğu aracın kontak ve kapı anahtarlarının mevcut olmadığı yalnız araç kapılarının açılabilir vaziyette kilitli olmadığı görülmüştür.

Araç üzerinde teknik ekipman ve donanımlar olmadan otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde yapılan fiziki ve yüzeysel araç incelemesinde ;

Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlere bakıldığında motor bütünlüğünü koruduğu gözle görülür bir eksiklik olmadığı motor ve bileşenlerin bakımlı olduğu görülmüştür. Ayrıca araç otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde araç motoru çalıştırılıp motor şanzıman vites geçişleri gibi fonksiyonel testler yapılamamıştır.

Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı araç gösterge ekranında aracın 145072 km.de olduğu araç içinin temiz ve bakımlı olduğu görülmüştür.

Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak emsallerine göre orta seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle kaporta karoser üzerinde kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı araç lastiklerinin % 70 aşınmış olduğu genel olarak da kullanımdan dolayı muhtelif yıpranmalar küçük ölçekli çizikler olduğu görülmüştür.

Aracın motorunun ve yürür aksamlarının tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şasi numarasının da orijinal olduğu düşünülerekten bu hali ile bir takım bakım sürecinden sonra tescili kabil olduğu