Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/630 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/630 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, Terakki mevkii, 936 ada, 615 parsel, 270,65 m2 yüz ölçümlü, Arsa nitelikli taşınmazın 1/4 hissesi satışa konudur.

İmar durumu: „‟Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.01.2025 tarihli yazısında, Şenlik köy Mahallesi, 726 ada 60 parsel sayılı yer, 08.03.2004/18.11.2012/22.03.2021/17.10.2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı/tadilatında Bitişik Nizam, Hmax:7.50 m (2 kat) irtifalı ön bahçe mevcut teşekkülü :12 m. ‟Konut Alanında yer almaktadır. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan incelemede; onaylı mimari projeye rastlanılmamış olup metrekare hesabı yapılmamıştır.‟ denmektedir.

Özellikler: Satışa konu taşınmazın adres özellikleri: Satışa konu olan taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Barbaros Sokak, No:68-72 Bakırköy-İSTANBUL olduğu fen raporundan anlaşılmıştır. İç işleri Bakanlığı Nufus İşleri Müdürlüğünün Ulusal Adres Veri Tabanında bina yıkıldığı için UAVT numarası tespit edilememiştir. Satışa konu olan taşınmazlara toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazın yakın çevresinde İncirli Caddesi, Marmaray Bakırköy – Yeni Mahalle İstasyonu, İncirli ve Özgürlük Meydanı Metro istasyonları, D100 karayolu-İncirli Metrobüs İstasyonu ve Sahil Yoluyer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarının bulunduğu görülmüştür. Davaya konu taşınmaz arsadır. konu taşınmaz ana taşınmaz olup arsa vasıflıdır. Parsel kenar ölçüleri yukarıdadır. Dikdörtgen geometrik şekillidir. Öncesi 936 ada 339 parsel iken komşu parsellerle tevhit edilerek yeni 936 ada 615 parsel olmuştur. Yüzölçümü 270,65 metrekaredir. Bu parselin 1/4 hissesi(yaklaşık 67,66 m2‟lik kısmı) Davacı Ekrem SEZMİŞ adına kayıtlıdır. Tapu bilgisinde açıklanmıştır. Parselin etrafında 2 katlı bahçeli eski evler bulunmaktadır. Hemen kuzey batısında 3-4 katlı yeni apartmanların inşa edildiği görülmüştür. Konu taşınmaz Barbaros Sokak‟tan cephe almaktadır. Bakırköy Belediyesi Resmi internet sayfasından e-devlet üzerinden ulaşılan emlak rayici 2025 yılı için: 7018,93 TL./m2‟dir. Bu bedel emlak vergisi için geçerli olup rayiç arsa bedeli olarak kabul görmemektedir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır. 1/1000 Ölçekli 17.10.2023 t.t. Bakırköy Merkez UİP.‟da bitişik nizam Hmax:2 kat konut alanında kalmaktadır. Olumlu Faktörler: - Merkezi konumda yer alması, - Ulaşım kolaylığı, - Talep ve tercih edilen bir bölgede konumlu olması. - Kentsel dönüşümle bölgede eski binaların yıkılarak yerine yenileme yapılması için bölgede çalışmaların başlamış bulunması ve konut imarlı olması, - Arsa yüzölçümü olarak 270,65 m2 olması; Davaya konu taşınmazın 1/4 hisse karşılığının 67,66 m2 arsa paylı olması, - Riskli yapı olarak eski parsel olan 339 nolu parseldeki 2 katlı binanın yıkılmış bulunması- Komşu parsel ile TEVHİT işlemleri tamamlayıp arsa vasfına geçmiş olması - Bitişik nizamda konut arsası yapımı için imarlı olması, Olumsuz Faktörler: - Kentsel dönüşüm için 2 kat imarlı olması - İlave kat verilmemiş olması mevcut durumunun korunmuş olması" denilmektedir.

Mükellefiyetler: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 06/03/2024 -4438

6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 06/03/2024 -4438

6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 08/08/2023 -13522

6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 08/08/2023 -13522

Kıymeti : 8.796.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 15:00

07/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02316036 #ilan.gov.tr