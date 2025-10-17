Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/5621 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5621 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Atatürk Mahallesi, 2679 ada 11 parselde kayıtlı dört katlı kargir apartman nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş katmülkiyetli, 6/52 arsa paylı 3. kat (7) no.lu mesken nitelikli bağımsız bölümün 1/2 hissesinin satışı yapılacak olup, Meskenin plan itibariyle (3+1 tipinde); antre, salon, mutfak, üç yatak odası, banyo tuvalet ve bir balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Projede mutfakla irtibatlı balkonun yerinde mutfağa dahil edildiği, mutfaktan salona servis penceresi açıldığı görülmüştür. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar mobilya kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar mdf, hilton lavabo, banyo vitrifiye ve duşakabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvcdir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Panoramik deniz manzarasına hakimdir. Onaylı mimari projesine göre mesken, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 90,59 m2 ve 13,62 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Bodrum katta kömürlükler planlanmış, ancak yerinde bodrum kat inşa edilmemiştir. BORÇLUNUN TAŞINMAZDAKİ 1/2 HİSSESİNİN SATIŞI YAPILACAKTIR.

Adresi : Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 125 Ferah Apartmanı K: 3 D: 7 Büyükçekmece/İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 583,26 m2

Arsa Payı : 6/52

İmar Durumu : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınan06.05.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, 2679 ada 11 parselin, 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi uygulama imar planında, Önlemli alan 5.1 lejantlı, Taks: 0.20, h= 12.50 metre, kısmen Konut Alanı kısmen T3 Ticaret Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 6306 Sayılı kanun gereğince riskli yapı beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:50

15/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

