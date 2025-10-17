Örnek No:55*
T.C.
ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1198 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, 31287 Ada, 5 Parsel, 3. KAT 17 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
Adresi :Osmangazi Mahallesi, Bademlik Yolu Caddesi, No:95/17 Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 928,00 m2
Arsa Payı : 56/928
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıTaşınmazın Keçiören Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, konut alanlı olarak, Ayrık nizamlı, 4 kat olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 3.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:44
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
