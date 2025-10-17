İHALE İLANI
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
DÖKME AMBALAJ MALZEMELERİ SATIŞI
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45'nci maddesi gereği Açık İhale Usulü ile, ilçemiz sınırları içerisinde 12 ay süreyle toplanacak Dökme Ambalaj Malzemelerin satış işi ihale edilecektir.
İhalenin Konusu
İhalenin Şekli
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Tutarı
İhale Tarihi ve Saati
540 Ton Dökme Ambalaj Malzemelerinin Satış İşi
2886 sayılı D.İ.K.' nun 45. Maddesi Açık İhale Usulü
1.474.200 TL (Bir Milyon Dört Yüz Yetmiş Dört Bin İki YüzTürk Lirası) +KDV
44.226 TL (Kırk Dört Bin İki Yüz Yirmi Altı Türk Lirası)
06/11/2025
Saat: 11:00
- İhalenin Yapılacağı Yer: Şile Belediye Başkanlığı- Belediye Meclis Salonu
- İhale Usulü: 2886 Sayılı D.İ.K. 45 Md. Açık Teklif Usulü
- İdarenin Adresi: Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL
- İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.
- Şartname Bedeli: 1.500,00 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası)'dir.
- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları ve incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)GERÇEK KİŞİLER
a ) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış nüfus cüzdan sureti.
b ) Güncel ikametgah belgesi.
c ) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen geçici teminat.
d ) Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
e ) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
f ) Şartname alındı makbuzu.
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.
h) İşi yapacak isteklinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde belirtilen en az 3. tip toplama ve ayırma tesisi çevre izin ve lisansı belgesini kapsayan lisansı,
2)TÜZEL KİŞİLER
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c ) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen geçici teminat.
d ) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak Girişim beyannamesi.
e ) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
f ) Şartname alındı makbuzu.
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.
h) İşi yapacak isteklinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde belirtilen en az 3. tip toplama ve ayırma tesisi çevre izin ve lisansı belgesini kapsayan lisansı,
