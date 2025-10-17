ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

540 Ton Dökme Ambalaj Malzemelerinin Satış İşi

2886 sayılı D.İ.K.' nun 45. Maddesi Açık İhale Usulü

1.474.200 TL (Bir Milyon Dört Yüz Yetmiş Dört Bin İki YüzTürk Lirası) +KDV

44.226 TL (Kırk Dört Bin İki Yüz Yirmi Altı Türk Lirası)