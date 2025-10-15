T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2025/268 Esas

DAVALILAR : 1- ABUZEYİT EĞİ 38917928018Ali ve Hadice oğlu 01/03/1955 doğumlu

2- MÜHDİYE EĞİ 38926927736 Ali ve Hadice oğlu 01/01/1946 doğumlu

3- SEYFEDDİN EĞİ 38920927954 Ali ve Hadice oğlu 01/01/1953 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalılar Abuzeyit Eği, Mühdiye Eği ve Seyfeddin Eği'nin mernis adresinin UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada adresinin "boş" olduğu anlaşıldığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve eklerine karşı cevap verme süreniz 2 (iki) haftadır. 2 (iki) haftalık cevap verme süresi içinde cevap vermemeniz halinde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız cevap dilekçesi ile tüm delillerinizi hangi vakıanın delili olduğunu da belirtmek zorunda olduğunuz, elinizde bulunan belgeleri dilekçenize eklemeniz başka getirilecek dosya ve belgeleri dilekçenizde belirtmeniz gerektiği aksi takdirde söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı,

Duruşma Günü; 12/11/2025 günü saat 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.13/10/2025

Basın No: ILN02313120 #ilan.gov.tr