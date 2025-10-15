T.C
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MÜLKİYETİ AİT AŞAĞIDA BİLGİLERİ BELİRTİLEN
TAŞINMAZLARIN SATILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR.
- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada ve parsel ve cins bilgileri ile yüzölçümleri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
- İhale tarih ve saatleri her taşınmazın karşısında belirtilmiş olup, ihaleleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
- Söz konusu taşınmazlara ait satış ihaleleri 05.11.2025 tarihinde listede belirtilen saatlerde yapılacak olup, muhammen satış bedelleri, geçici teminat bedelleri ihale dosya bedelleri karşılarında belirtilmiş olup, geçici teminat bedeli ise muhammen satış bedelinin %3'ü olup, istekli söz konusu ücretleri son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadır.
- İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası Ulus Meydanı şubesindeki TR940001002496138318425042 nolu hesabına yatırılacaktır.
- İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Atatürk Caddesi No:20/11 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğün'den ücretsiz görülebilir ve listede taşınmaz hizasında belirtilen ihale dosya bedeli ödenerek aynı adresten temin edilebilir.
- İhaleye katılmak isteyenler, başvuru dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 05.11.2025 Çarşamba günü saat 14:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
|
Sıra No
|
Mah.
|
Ada
|
Parsel
|
Blok
|
Kat
|
Bağımsız Bölüm No
|
Taşınmaz Cinsi
|
Arsa Payı
|
Arsa Payda
|
Brüt Alan (m2)
|
Muhammen Bedel (TL)
|
Geçiçi Teminat (TL)
|
İhale Dosya Bedeli(TL)
|
İhale Saati
|
1
|
Zafer(Atatürk)
|
556
|
20
|
A GİRİŞİ
|
Zemin Kat
|
2
|
Mesken
|
154
|
2303
|
154
|
7.500.000,00
|
225.000,00
|
2.000,00
|
14:30
|
2
|
Zafer(Atatürk)
|
556
|
20
|
1.Kat
|
4
|
Mesken
|
172
|
2303
|
172
|
8.500.000,00
|
255.000,00
|
2.000,00
|
15:00
|
3
|
Zafer(Atatürk)
|
556
|
20
|
2.Kat
|
6
|
Mesken
|
172
|
2303
|
172
|
8.500.000,00
|
255.000,00
|
2.000,00
|
15:30
|
4
|
Zafer(Atatürk)
|
556
|
20
|
3.kat
|
8
|
Dubleks Mesken
|
306
|
2303
|
306
|
11.000.000,00
|
330.000,00
|
2.000,00
|
16:00
|
5
|
Zafer(Atatürk)
|
556
|
20
|
B GİRİŞİ
|
1.Kat
|
2
|
Mesken
|
179
|
2303
|
179
|
9.000.000,00
|
270.000,00
|
2.000,00
|
16.30
İstekli gerçek kişi ise;
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
- Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- İmza Beyannamesi,(Noter Onaylı)
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
- Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
- Belediyemize borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" Belgesi,
- Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,
- Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığında dair, taahhütname,
İstekli tüzel kişilik ise;
- İmza Sirküsü,(Noter Onaylı)
- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
- Ortağı olduğu şirketin " Vergi Levhası" fotokopisi,
- Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
- Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
- Belediyemize Borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" belgesi,
- Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
- Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığında dair, taahhütname,
- İhale ile ilgili her türlü detaylı bilgi mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir veya temin edilebilir.
İlan olunur.
Basın No: ILN02312789 #ilan.gov.tr