T.C. MALKARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/603 Esas 03.10.2025

GAİPLİK İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Kavakçeşme Mahallesi, Cilt No:35, Hane No : 9'da nüfusa kayıtlı olan Recep ve Mümine'den olma, 16/04/1940,Kavakçeşme doğumlu, 60055367800 T.C Kimlik Numaralı Emine ARSLAN'a ulaşılmaya çalışılmışsa da kendisinden hiçbir haber alınamadığı, ölüm tehlikesi içinde kaybolduğunu, gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla;

Yukarıda kimliği yazılı kendisinden hiçbir haber alınamayan Emine ARSLAN'ın hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K hükümleri gereğince işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememizin 2024/603 Esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi taktirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.

GAİP:

T.C KİMLİK NO :60055367800

ADI SOYADI : EMİNE ARSLAN

BABA ADI: RECEP

ANA ADI : MÜMİNE

DOĞUM TARİHİ :16/04/1940

DOĞUM YERİ : KAVAKÇEŞME

Basın No: ILN02312857 #ilan.gov.tr