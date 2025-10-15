T.C. MALKARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Kavakçeşme Mahallesi, Cilt No:35, Hane No : 9'da nüfusa kayıtlı olan Recep ve Mümine'den olma, 16/04/1940,Kavakçeşme doğumlu, 60055367800 T.C Kimlik Numaralı Emine ARSLAN'a ulaşılmaya çalışılmışsa da kendisinden hiçbir haber alınamadığı, ölüm tehlikesi içinde kaybolduğunu, gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla;
Yukarıda kimliği yazılı kendisinden hiçbir haber alınamayan Emine ARSLAN'ın hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K hükümleri gereğince işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememizin 2024/603 Esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi taktirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.
GAİP:
T.C KİMLİK NO :60055367800
ADI SOYADI : EMİNE ARSLAN
BABA ADI: RECEP
ANA ADI : MÜMİNE
DOĞUM TARİHİ :16/04/1940
DOĞUM YERİ : KAVAKÇEŞME
