T.C. FİNİKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/3 Esas

DAVALI : İBRAHİM SAVAN TC:14926934738

Davacı tarafından aleyhinizde açılan Kişisel Eşyanın İadesi davasında adresiniz meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Belirlenen 15/01/2026 günü saat 10:00'da yapılacak olan duruşmada; ''Belirlenen gün ve saatte geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmayan tarafın yokluğunda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla hazır bulunmayan tarafın yokluğunda hüküm verileceği hususu ile;

Taraflarca tanık deliline dayanıldığı takdirde tanık gösteren tarafın, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkememize sunması için iki haftalık kesin süre verilmesine,bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde,o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususu" tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.

İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02311551 #ilan.gov.tr