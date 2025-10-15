TEBLİĞ MAKAMI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEBLİĞ YAPILACAK GERÇEK/TÜZEL KİŞİNİN

ADI, SOYADI / UNVANI T.C. KİMLİK NO / VERGİ NO ADRES KURUM SİCİL NO CEZANIN NEVİ Yüksel ELMALI-Lina Store 16220321412 Yeni Mahalle Mah. 504 Sok. Serhat Apt. No:12 Daire:4 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL - İdari Para Cezası

4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'un 8 inci maddesi beşinci fıkrası (k) bendi hükmüne aykırı olarak, yaprak sigara kağıdının internetten sipariş yöntemi ile satışı nedeniyle, söz konusu bent hükmü doğrultusunda, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının 04.07.2025 tarihli ve E-36612508-483.03.03-19969175 sayılı Olur'u ile 16220321412 T.C. kimlik numaralı Yüksel ELMALI hakkında 482.166-TL (dörtyüzseksenikibinyüzaltmışaltıTürkLirası) idari para cezası uygulanmıştır.

Ancak, Başkanlığımız kayıtlarında yer alan işyeri adresinde hakkında tanzim olunan ihbarname tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 'İlanın ihtiva edeceği kayıtlar' başlıklı 30 uncu maddesine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veyahut taahhütlü postayla açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 15 (on beş) gün sonunda müracaatta bulunmaması veya açık adresini bildirmemesi halinde kendisine işbu ilanın neşri tarihinden 15 (on beş) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02313018 #ilan.gov.tr