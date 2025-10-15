MANİSA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Adalet Bakanlığı Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Hakkınızda, 5237 sayılı TCK'nun 191/2 ve 3. maddesi gereğince verilen tedavi ve denetimli serbestlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için önceki tebligat gereğince başvuruda bulunmadığınız görülmüştür. Yapılan bu 2. Uyarılı Çağrı yazısının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde de başvurmamanız halinde tekrar bir uyarı yapılmaksızın, yükümlülüğünüzün ihlalinde ısrar etmiş sayılacağınız gerekçesiyle hakkınızda TCK'nın 191/1 maddesi uyarınca kamu davası açılmak üzere, dosyanızın kapatılarak ilgili mahkemenize gönderileceği hususu ihtaren tebliğ olunur.

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Tebliğ Edilecek Yükümlülük 1 2021/726 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15873 Soruşturma No Abdulcelıl OZBEK

T.C. No 99867708600 2. UyarılıÇağrı 2 2023/301 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15883 Soruşturma No Aziz HAYDARİ

T.C. No 99831709848 2.Uyarılı Çağrı 3 2024/426 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2023/21745 Soruşturma No Mohammad Reza PANAHI

T.C. No 99746908282 2.Uyarılı Çağrı 4 2024/618 DS Manisa (Kapatılan) 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/62 Esas 2014/305 Karar No Murat TOĞLUK

T.C. No 20147536378 2.Uyarılı Çağrı

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Manisa Denetimli Serbestlik Müdürülüğü, Merkezefendi Mah. 3819 Sok. No:80/5 Yunusemre/Manisa Tel: 0236-236-3301 - 0236-250-0144

