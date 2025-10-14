T.C. KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

2024/73 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, PELİTPINARI Mahalle/Köy, 102 Ada, 74 Parsel,
Yüzölçümü : 6.029,26 m2 Kıymeti : 3.751.351,31 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:36
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEYİTALİLER Mahalle/Köy, 106 Ada, 51 Parsel,
Yüzölçümü : 7.576,78 m2 Kıymeti : 4.714.204,32 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:34
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEYİTALİLER Mahalle/Köy, 133 Ada, 160 Parsel,
Yüzölçümü : 10.950,77 m2 Kıymeti : 5.677.897,59 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:30
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEYİTALİLER Mahalle/Köy, 136 Ada, 23 Parsel,
Yüzölçümü : 8.061,89 m2 Kıymeti : 5.016.035,40 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEYİTALİLER Mahalle/Köy, 137 Ada, 18 Parsel,
Yüzölçümü : 7.848,64 m2 Kıymeti : 4.069.464,90 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:35
01/10/2025
