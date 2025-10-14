T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/1129 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kira (Kira Parasının Tespiti İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/12/2025 günü saat: 11:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya bir vekille kendinizi temsil etmediğiniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: İLNARA MADZAIMOVA

PASAPORT NO: A0579142

Basın No: ILN02312428 #ilan.gov.tr