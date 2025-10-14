2. İLAN
T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/54 Esas Konu : Ömer Ufuk CENGİNLİOĞLU Dilek SARUHANOĞLU'nun Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Ömer Ufuk CENGİNLİOĞLU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde Mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.30/09/2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 71323147604
ADI SOYADI : Ömer Ufuk CENGİNLİOĞLU
BABA ADI : ÖKKAŞ
ANA ADI : HAYRİYE
DOĞUM TARİHİ : 12/10/1972
DOĞUM YERİ : GAZİANTEP
