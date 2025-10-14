Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2024/8864 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8864 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/HİSARLIKAYA Mahalle/Köy, 188 Ada, 443 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. . Taşınmaz dikdörtgene yakın bir geometrik yapıda olup bütüncül bir yapısı vardır. Dava konusu parsel kuru tarla niteliğinde olup sulama imkanı bulunmamaktadır. Taşınmaz ile ilgili bu bilgiler Ankara Batı 1. İcra Hukuk mahkemesi 2025/153 esas sayılı kıymet takdirine itiraz davası dosyasından alınmıştır.

Yüzölçümü : 3.052,01 m2

İmar Durumu : Belediyece onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığı bildirilmiştir

Kıymeti : 1.883.090,17 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 12:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/HİSARLIKAYA Mahalle/Köy, 188 Ada, 354 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden 5/7 hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz geometrik olarak şekilsiz çokgen formunda topografik olarak eğimli bir yapıya sahiptir.Taşınmaz ile ilgili bu bilgiler Ankara Batı 2. İcra Hukuk Mahkemesi 2025/23 esas sayılı kıymet takdirine itiraz davası dosyasından alınmıştır.

Yüzölçümü : 14.097,67 m2

İmar Durumu : İmar durumu ile bilgi bulunmamakta olup yapılan incelemede davaya konu taşınmazın imar planı dışında tarla vasıflı kadastro parseli olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 3.725.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

