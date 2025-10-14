PODCAST CANLI YAYIN
T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi :15 Ekim 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2025, 00:06
ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO : 2025/42
KARAR NO : 2025/520

Mahkememizin yukarıda esas - karar numarası yazılı dosyasında bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK'nin 142/2-h maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Şenol ve Mine oğlu, 03/09/1999 Seyhan doğumlu, 32887479334 TC Kimlik numaralı sanık Rino Berke Demirci tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı sanığa tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 01/09/2025

