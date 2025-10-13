İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL KARŞILIĞI TRAMPA İHALESİ İLANI

Aşağıda yeri ve özellikleri belirtilen vakıf taşınmazı: aşağıda belirtilen koşullarla, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 12.maddesi ve 4 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gayrimenkul karşılığı trampa ihalesine çıkarılmıştır.

İli İstanbul İlçesi Fatih Mahallesi Cankurtaran Ada/Parsel Numaraları 67/5- 67/7- 77/3 (üç adet taşınmazın tamamı ve vakıf hisseleri) Yüzölçümü 31,25- 3,25-37,00 Vasfı Arsa ve Ahşap ev Mülkiyet Bilgileri Vakfı ve Hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmaz Üzerindeki Mecvut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Şerh/Beyan/İrtifak Bilgileri Muhammen Bedel* 27.500.000,00-TL *Bu bedel vakıf taşınmazlarının trampaya esas rayiç bedelidir. Geçici Teminat (%3) 825.000,00-TL İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü İhale İlanları İlanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. maddesindeki esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacaktır. İdare Adresi / İhale yeri İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü / İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi No: 2 adresindeki, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 7. Kat Toplantı Salonunda ihale yapılacaktır. İşin Adı Trampa İhale Tarih ve Saati 31/10/2025 günü saat: 10.00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın, Vakıflar Meclisinin 27.01.2025 tarihli ve 34/36 sayılı kararına istinaden ihaleye konu trampaya ilişkin ihale şartları aşağıda belirtilmiştir.

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, Mazbut Cedid Semiz Gedik Ali Paşa Bin Hüseyin Vakfı ile Abbıyık İmamına Meşruta Hasan Ağa ve Sultan Mahmud Sani Vakfı adına kayıtlı 67 ada, 5, 7 ve 77 ada 3 parsel numaralı taşınmazların yerine trampaya teklif edilecek taşınmaz/taşınmazlar;

1) Vakıf taşınmaza karşılık trampa için teklif edilen taşınmazın İstanbul ili sınırları içerisinde bulunması,

2) Teklif edilen taşınmazın ticari imarlı olması, teklif edilecek taşınmaz/taşınmazların kullanımına engel bir durum bulunmaması,

3) Teklif edilecek taşınmazların tapu kütüğünde, şerh, beyan ve diğer hanelerinde tasarrufu kısıtlayıcı hiçbir belirtme bulunmaması,

4) İlgili belediyesine emlak vergisi vb. harç ve borcunun bulunmaması,

5) İhaleye konu taşınmaz ile birlikte trampası yapılacak taşınmaz ve/veya taşınmazlara ait, Katma Değer Vergisi ile birlikte her türlü vergi, resim harç ve döner sermaye giderleri vb tüm giderler ile birlikte,

6) Vakıf taşınmazın muhammen bedelinden az olmamak üzere taşınmaz/taşınmazlar ve arta kalanın nakit olarak teklif edilmesi,

7) Trampaya önerilen taşınmaz/taşınmazların; tapuda katılımcı adına kayıtlı olması veya teklif edilen taşınmazın üçüncü kişi adına kayıtlı olması halinde ise teklif sahibi ile teklif edilen taşınmazın maliki arasında, ihalenin teklif sahibi katılımcıya kalması durumunda taşınmaz malikinin taşınmazı teklif sahibine devredeceğine dair noter tasdikli sözleşme/protokolün İdareye sunulması, teklif edilen taşınmazın malikinin üçüncü kişi olması durumunda, ihale sonrasında devir işlemlerinin tamamlanamaması halinde 11. Madde hükümleri uygulanması ve İdarenin hiçbir surette üçüncü kişilere karşı sorumlu olmaması,

8) Tekliflerin açılması ve değerlendirmeye alınacakların tespitinden sonra geçerli sayılan tekliflere konu olan taşınmazların SPK lisansına sahip iki ayrı Gayrimenkul Değerleme Şirketince (hizmet bedelleri teklif sahiplerine ait olmak kaydıyla) ekspertiz raporlarının hazırlanması ve hazırlanan ekspertiz raporlarının 10 gün içerisinde İdareye sunulması, bu süre içerisinde İdarenin teknik personelleri tarafından ayrıca ekspertiz raporu hazırlanması, bu üç ekspertiz raporunda belirlenen bedellerin aritmetik ortalamasının alınması suretiyle teklif edilen gayrimenkulün bedelinin belirlenmesi, bu bedelin vakıf taşınmazına karşılık yapılan teklif bedeli olarak sayılması, ancak

- katılımcının kendi taşınmazı için önerdiği bedelin, ekspertiz değerleri ortalaması alınmak suretiyle belirlenen bedelden düşük olması halinde teklif edilen bedelin esas alınması,

- katılımcının kendi taşınmazı için önerdiği bedelin, ekspertiz değerleri ortalaması alınmak suretiyle belirlenen bedelden yüksek olması halinde ekspertiz bedellerinin aritmetik ortalamasının esas alınması,

- trampaya önerilen taşınmazın ekspertiz bedellerinin aritmetik ortalamasının muhammen bedelin altında kalması durumunda teklifin geçersiz sayılması,

9) 10. günü takip eden azami 3 gün içerisinde İhale Komisyonu değerlendirmesini yapması ve 2. oturum için İhale Komisyonunca tarih belirlemesi, 2. oturuma katılmaya hak kazanan isteklilerin son teklifleri alındıktan sonra oturumun kapatılması, davet edilmesine rağmen 2.oturuma katılmayan isteklilerin ilk oturumda sundukları teklifin geçerli olması, İhale Komisyonu ilgili makamların onayına sunulmak üzere ihaleyi karara bağlaması,

10) Trampa için teklif edilen taşınmazların bedellerinin aynı çıkması durumunda İhale Komisyonu kendi değerlendirmesini yaparak, gerekçesini belirtmek sureti ile tekliflerden birini seçmekte serbest olması,

11) Kesinleşen ihale onayı katılımcıya tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde trampaya yönelik iş ve işlemleri bitirmesi, yükümlülüklerini belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyen katılımcı hakkında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminat irat kaydedilmesi,

12) İhaleye giren katılımcılar vakıf taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılması, şartlarıyla trampa ihalesine çıkılmıştır.

13) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

14) İhaleye teklif verecek olan istekliler teklifleri ile birlikte sunulacak olan belgelerden olan Teklif Mektubu

Örneği (EK:1) ve Geçici Teminat Mektubu Örneği (EK:2)'ni mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak İdareden veya (www.vgm.gov.tr) internet adresi üzerinden, ihaleler bölümündeki bu ihaleye ait ilan sayfasından temin edebilirler.

15) İstekliler ihaleye katılabilmeleri için ihale mevzuatı doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığında, aşağıda istenen evraklar kapalı bir zarf içerisine konduktan sonra zarf istekli tarafından imzalı/kaşelenmiş olarak İdare'ye teslim edilecektir. Dış zarfın içinde aynı şekilde imzalanarak kaşelenmiş olacak sunulacak olan iç zarfın içine, örneği idareden temin edilecek Teklif Mektubu (Ek-1) ile ekleri birlikte konulacaktır.

16) İdare trampa yapıp yapmamakta veya ihalenin her aşamasında ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Anlaşmazlık durumunda Balıkesir mahkemeleri yetkilidir.

17) İhale Dosyasında Sunulması İstenilen Belgeler:

1- İÇ ZARF :

1.1 Teklif Mektubu ve ekleri.

İç zarfın içerisinde İdarece hazırlanmış örneğe uygun

( EK-1 ) Teklif Mektubu ve ekleri (ilanın 2.

madde, 3.madde ve 4. maddelerini tevsik edici belgeler) iç zarfın içinde verilecektir.

2- DIŞ ZARF :

2.1 Geçici Teminat;

Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Kanun'un 26. Maddesinde öngörülen değerler kabul edilecektir . Geçici teminatın nakit olması durumunda, (Gerçek veya Tüzel kişiliğin adı, soyadı, unvanı ile birlikte İstanbul ili, Fatih ilçesi, Cankurtaran Mahallesi 67 ada, 5, 7 ve 77 ada 3 parsel numaralı taşınmazın trampasına ait geçici teminat) açıklaması belirtilerek İdarenin Vakıf Katılım Bankası-Balıkesir Şubesinde bulunan TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06 IBAN numarasına yatırıldığına dair makbuz veya idarece verilecek örneğe (EK-2) göre alınmış limit içi ve süresiz Geçici Teminat Mektubu."

2.2 Gerçek kişi olması halinde ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan sureti ve noter onaylı imza beyannamesi aslı veya aslının İdarece görülmüş sureti.

2.3 Tüzel kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretleri veya İdarece görülmüş sureti.

2.4 Vekaleten ihaleye katılma halinde noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının İdarece görülmüş sureti.

2.5 Ortak girişim olması halinde her bir ortağın tüzel kişiliğine ait ayrı ayrı düzenlenmiş yukarıdaki belirtilen belgeler ile noter tasdikli ortaklık beyannamesi veya aslının İdarece görülmüş sureti,

2.6 Teklif edilen taşınmazın üçüncü kişi adına kayıtlı olması halinde; 7. maddede belirtilen noter tasdikli sözleşme/protokol.

2.7 Teklif sahibince her sayfası "okudum, kabul ettim" şerhi yazılarak imzalanmış halinde iş bu ilan metni.

İLAN OLUNUR

