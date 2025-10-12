Örnek No:55*

T.C.

MERSİN

1. İCRA DAİRESİ

2025/3325 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3325 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 2331 Ada, 1 Parselde kayıtlı 6.479,00m² yüz ölçümlü "ARSA" nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre 10/1536 arsa paylı "MESKEN" nitelikli (A) Blok (2)'nci kat (4) numaralı bağımsız bölüm taşınmazın (1/1) Tam Hisse olarak borçlu şirket adına kayıtlıdır. Taşınmaza ait tapu kaydı üzerinde; E4-KÖMÜRLÜK eklentisi mevcut olduğu görülmüştür. mevcut ekonomik şartlar, satış kabiliyeti gibi tüm faktörler dikkate alınmış, bulunduğu muhite göre alıcı bulup bulamayacağı, bulursa bile nispet derecesi gibi kıymet yükseltici ve kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak, m² birim değeri 30.000,00 TL/m² olarak takdir edilmiştir. 180,50m² x 30.000,00TL/m² = 5.415.000,00TL .dir.

Adresi : Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 2331 Ada, 1 Parsel A Blok 2. Kat 4 Nolu Bağımsız BölümYenişehir / Mersin

İmar Durumu : Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilen şifahi bilgiye göre; kıymet takdirine konu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, "E=1,50 yoğunluklu, Yençok=65 metre (18 Kat) yapılaşma koşullarında (TİCK) Ticaret + Konut Alanı" olarak işaretlemiştir

Kıymeti : 5.415.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: ipotek ve haciz şerhleri

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

