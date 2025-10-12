İ L A N

T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/426 Esas 09.10.2025 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaipliği istenen Latife Bulunmaz'un 35 yıldan bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Latife Bulunmaz'ın bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.09.10.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 28420685386

ADI SOYADI : LATİFE BULUNMAZ

BABA ADI : METİN

ANA ADI : SEVİM

DOĞUM TARİHİ : 15/03/1985

DOĞUM YERİ : GAZİANTEP

Basın No: ILN02311411 #ilan.gov.tr