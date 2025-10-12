T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/1 (Tereke Satış) 09/10/2025

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

MAHKEMESİ : Cizre Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/01/2025 tarihli, 2024/2 esas ve 2025/1 karar sayılı terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar.

MİRAS BIRAKAN :MUSTAFA GÜNGÖR (43765806548), Ali ve Dürdane oğlu, 1987 doğ, Niğde/Ulukışla/Katrancı nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile başlamıştır.

İİK'nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02311460 #ilan.gov.tr