T.C. ÇERKEZKÖY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/166 Esas

Davacılar tarafından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar verilmesi davası nedeniyle ; gaipliği talep edilen ve aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan 51472467174T.C Kimlik numaralı Canip ve Vesile'den olma, 30/10/1943 doğumlu, Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Karamehmet Mahallesi, Cilt No:18 ve Hane No:102 ' da kayıtlı olan GALİP GÖK hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını Çerkezköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/166 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri husus M.K'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 07.10.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 51472467174

ADI SOYADI : GALİP GÖK

BABA ADI : CANİP

ANA ADI : VESİLE

DOĞUM TARİHİ : 30/10/1943

DOĞUM YERİ : ÇORLU

İKAMETGAH ADRESİ : İstasyon Mah. Hacı Fahri Zümbül Cad. No:4/1 İç Kapı No:3Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

Basın No: ILN02311407 #ilan.gov.tr