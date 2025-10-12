AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Kanunun maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile Belediye Meclis Toplantı Salonunda 21.10.2025 Salı günü satış ihaleleri yapılacaktır.

Seyran Mahallesi 2824 G.M. no'lu 800 ada 33 parsel 679,82 m² (T3) (Yençok 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40) Arsanın satış ihalesi saat 14:30'da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 5.900.000,00 TL, geçici teminatı 177.000,00 TL'dir.

Seyran Mahallesi 642 G.M. no'lu 1033 ada 6 parsel B Blok 2 nolu Bağımsız Bölüm (B+Z) (42.50 m² + 37.35 m²) İşyerinin satış ihalesi saat 14:35'de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 3.250.000,00 TL, geçici teminatı 97.500,00 TL'dir.

Seyran Mahallesi 643 G.M. no'lu 1033 ada 6 parsel B Blok 3 nolu Bağımsız Bölüm (B+Z) (42.50 m² + 37.35 m²) İşyerinin satış ihalesi saat 14:40'de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 3.250.000,00 TL, geçici teminatı 97.500,00 TL'dir.

Seyran Mahallesi 644 G.M. no'lu 1033 ada 6 parsel B Blok 4 nolu Bağımsız Bölüm (B+Z) (42.50 m² + 37.35 m²) İşyerinin satış ihalesi saat 14:45'de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 3.250.000,00 TL, geçici teminatı 97.500,00 TL'dir.

Seyran Mahallesi 646 G.M. no'lu 1033 ada 6 parsel B Blok 6 nolu Bağımsız Bölüm (Z) (37.30 m²) İşyerinin satış ihalesi saat 14:50'de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 2.500.000,00 TL, geçici teminatı 75.000,00 TL'dir.

Seyran Mahallesi 654 G.M. no'lu 1033 ada 6 parsel C Blok 5 nolu Bağımsız Bölüm (B+Z) (86.00 m² + 51.60 m²) İşyerinin satış ihalesi saat 14:55'de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 4.750.000,00 TL, geçici teminatı 142.500,00 TL'dir.

Seyran Mahallesi 662 G.M. no'lu 1033 ada 6 parsel D Blok 6 nolu Bağımsız Bölüm (B+Z) (82.00 m² + 49.20 m²) İşyerinin satış ihalesi saat 15:00'de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 5.400.000,00 TL, geçici teminatı 162.000,00 TL'dir.

Meydan Mahallesi 306 G.M. no'lu 479 ada 48 parsel B Blok 10 nolu Bağımsız Bölüm 18,00 m² + 19,00 m² (Z+1) İşyerinin satış ihalesi saat 15:05'da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 4.000.000,00 TL, geçici teminatı 120.000,00.TL'dir.

Katılımcıların 21.10.2025 Salı günü ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler, ihaleye alınmayacaktır.

İsteklilerin, tekliflerini ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşmış olmaları şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhaleye konu taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarına ilişkin her türlü araştırma, istekliler tarafından yapılmış kabul edilecek olup, taşınmazlar mevcut haliyle görülmüş, beğenilmiş ve bu şartlarla ihaleye katılım sağlanmış sayılacaktır.

Bu nedenle, ihalenin ardından ortaya çıkabilecek herhangi bir durumdan dolayı Belediyeden hiçbir hak talebinde bulunulamaz ve tazminat istenemez.

İhale şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Akşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde incelenebilir.

Basın No: ILN02307085 #ilan.gov.tr