T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2024/2158 Esas Konu : Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İsmet ÖZTÜRK'ü tanıyan ve bilenler ile gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK'nın 32 ve 33. maddeleri uyarınca İsmet ÖZTÜRK'ün gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26.09.2025

GAİPLİĞİ İSTENEN :

TC KİMLİK NO : 45196772034

ADI SOYADI : İSMET ÖZTÜRK

BABA ADI : NOMAN

ANA ADI : TÜKEZ

DOĞUM TARİHİ : 01/02/1940

DOĞUM YERİ : ORDU

Basın No: ILN02311314 #ilan.gov.tr