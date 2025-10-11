PODCAST CANLI YAYIN
T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi :12 Ekim 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2025, 00:03
İLAN

Sayı : 2024/2158 Esas Konu : Gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İsmet ÖZTÜRK'ü tanıyan ve bilenler ile gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK'nın 32 ve 33. maddeleri uyarınca İsmet ÖZTÜRK'ün gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26.09.2025
GAİPLİĞİ İSTENEN :
TC KİMLİK NO : 45196772034
ADI SOYADI : İSMET ÖZTÜRK
BABA ADI : NOMAN
ANA ADI : TÜKEZ
DOĞUM TARİHİ : 01/02/1940
DOĞUM YERİ : ORDU

Basın No: ILN02311314 #ilan.gov.tr