İLAN

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU : 6306 sayılı Kanun kapsamında afet (deprem) riski altındaki yapıların dönüşümünde afet riski alanların tahliyesinde, tasfiyesinde, inşasında, rezerv ve riskli alanlarda yapılacak olan Belediye Hizmet Binaları, Eğitim Yapıları, Dini Tesis Alanları, Kültür Tesisleri, Sosyal Donatı, Engelsiz Yaşam Alanları, Spor Salonları vb. yapıların inşasında, riskli alan, rezerv alan ve riskli yapıların bulunduğu alanlarda kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıda tapu bilgileri ve niteliği belirtilen Esenler Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından 21/10/2025 günü saat 10:00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince, Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihaleyle satılacaktır.

SIRA MAHALLE ADA PARSEL ALAN İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 1 Çifte Havuzlar 63 7 244,68 m² İ-4 Konut 17.127.600,00 TL 513.828,00 TL

İhale Esenler Belediye Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince, kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İhale Komisyonu Belediye Encümeni'dir.

Şartname, idarenin adresinde görülebilir ve 75.000,00 TL (Yetmiş Beş Bin Türk Lirası) karşılığı Esenler Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6- 8 Esenler/İstanbul adresinden satın alınabilir.

İhale yeri: Esenler Belediye Başkanlığı 5. Kat Encümen Salonu

İhaleye katılabilmek için;

a) İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya süresiz Geçici Teminat Mektubunu ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında, şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.

c) Gerçek Kişiler için, T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı sureti, İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

d) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

f) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

h) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu.

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir girişimci yukarıda (Tüzel veya Gerçek kişi) belgeleri ayrı ayrı sunacaklardır.

Tebligata elverişli adrese sahip olmak, 2886 sayılı ihale kanunu ve ilgili yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanunun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

Katılımcının 2025 yılı itibari ile SGK, Vergi ve Esenler Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığını belgelemesi gerekmektedir.

Kurum, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Katılımcılar ihale gününden bir gün önce 20/10/2025 tarihi saat 17:00 ye kadar istenen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir.

İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Taşınmazın üzerinden her türlü alt yapısı mevcut fiili yol (ESER SOKAK) geçmektedir. Yolun altyapısının (Teiaş, Tedaş, Bedaş, Türk Telekom, İSKİ, İGDAŞ vb.) deplase edilmesi katılımcıya aittir. Esenler Belediyesi deplase işlemlerinde herhangi bir sorumluluk almayacaktır.

Taşınmazın Tapu kayıtlarında "6306 sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun amaçları dışında kullanılmaz ve amacı dışında kullanılırsa Maliye Hazinesine iade edilir." Şerhi bulunmaktadır.

Esenler Belediyesi şerhin kaldırılması işlemlerinde herhangi bir sorumluluk almayacaktır.

