TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2025/382 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Dereler Mahallesi

ADA ve PARSEL NO : 6080 ada /5 parsel, 6097 ada / 5 parsel, 6097 ada / 6 parsel

VASFI : Arsa

DAVALILAR : 1- ABDURRAHMAN ÇELİK-27776397424 - Kılıçdere Mah. Halim Efendi Sok. No:2/16 İlkadım/ SAMSUN

2- ALİYE ÖZDEMİR-57997390492 - Adalet Mah. Karadeniz Cad. Barış Apt A Blok No: 57İç Kapı No: 41 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

3- ARZU YAZICI-17384743782 - ReşadiyeMah. Yavuz Sk. No: 45İç Kapı No: 9 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

4- AYLA TAŞAN-27743398508 - Kılıçdede MahalllesiHalim Efendi SokakNo :2 / 16İlkadım/ Samsunİlkadım/ SAMSUN

5- AYNUR VAN EYNDE-22883560532 - [15116-11774-93491] UETS

6- AYSEL ÇELİK-27722399236 - [15277-72277-00658] UETS

7- AYŞE YAZICI-17549738240 - YenimahalleMah. İstiklal Cad. Okutgen Apartman No: 31İç Kapı No: 29 Atakum / Samsun Atakum / SAMSUN

8- EMİNE TAŞCI-58747365432 - YenidoğanMah. Gebi Cad. Demetevler Apt A2 Blok No: 71İç Kapı No: 6 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

9- ENVER YAZICI-17357744648 - Kadıköy Mah. Tütüncüler Sk. No: 15İç Kapı No: 1 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

10- FATMA KARAÇOBAN-57640405832 - KirazlıkMah. Papatya Sk. No: 3/2 Tekkeköy / Samsun Tekkeköy/ SAMSUN

11- GAYE GÜNEŞ-60394310758 - YenidoğanMah. Gebi Cad. Demetevler Apt A2 Blok No: 71İç Kapı No: 6 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

12- HALİME YAZICI-17402743176 - Çiftlik Mah. Hakkı Bey Sk. No: 79İç Kapı No: 1 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

13- HASAN BASRİ TAŞCI-58756365140 - Fevzi Çakmak Mah. Mihrican Hatun Sk. Sezer Apt. No: 22İç Kapı No: 12 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

14- İBRAHİM YAZICI-17417742676 - Düvecik Mah. Yukarı 1 Sk. No:54 İç Kapı No:2Canik / SAMSUN

15- LEYLA ÇELİK-27749398380 - [15250-52276-10693] UETS

16- MESUT YAZICI-17342745148 - Adalet Mah. Karadeniz Cad. Barış Apt B Blok No: 59İç Kapı No: 28 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

17- MURAT TAŞCI-58738365724 - Avcılar Mah. Karahöyük Cad. Ahsen Sitesi D Blok No: 18Dİç Kapı No: 15 Yenimahalle / Ankara Yenimahalle/ ANKARA

18- MUSTAFA TAŞCI-58762364922 - Teknepınar Mah. 574. Cad. No: 34İç Kapı No: 1 Canik / Samsun Canik / SAMSUN

19- MUTLU YAZICI-17336745376 - YenidoğanMah. 100.Yıl Bul. Orel Apt. A B C Blok No: 200Cİç Kapı No: 10 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

20- NEBAHAT CANDAN-21641602002 - Adalet Mah. Lise Cad. Belde Apt. No: 65İç Kapı No: 13 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

21- NECMETTİN YAZICI-17408742968 - ŞabanoğluMah. Adnan Kahveci Bul. No: 1İç Kapı No: 2 Tekkeköy / Samsun Tekkeköy/ SAMSUN

22- NURCAN GÖKSEL-47830729336 - TepecikMah. 1571 Sk. No: 55İç Kapı No: 2 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

23- NURİYE YAZICI-17561737894 - Düvecik Mah. Yukarı 1. Sk. No:72Canik / SAMSUN

24- ÖMER KARAÇOBAN-57646405614 - KirazlıkMah. Papatya Sk. No: 3/4 Tekkeköy/ SAMSUN

25- ÖZCAN KARAÇOBAN-57655405322 - KirazlıkMah. Papatya Sk. No: 3/1 Tekkeköy / Samsun Tekkeköy/ SAMSUN

26- SADİYE GÖKSEL-47848728772 - TepecikMah. 1559 Sk. Hacı Necatı Göksel Apt No: 29İç Kapı No: 11 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

27- SAYNUR YAZICI-17405743012 - Düvecik Mah. Yukarı 1 Sk. No:54 İç Kapı No:2Canik / SAMSUN

28- SEMA ÖZDEMİR-49246701418 - Adalet Mah. Şehit Polis Serkan Yavuz Sk. Yıkılmaz Apt No: 5İç Kapı No: 17 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

29- SERAP UZUN-17333745430 - ZaferMah. Bahariye Cad. Uzun Apartman No: 19İç Kapı No: 11 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

30- SİBEL YAZICI-17348744930 - Adalet Mah. Adliye Evleri Sk. Bırlık Apt No: 6İç Kapı No: 8 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

31- TUĞRUL ENSELİ-17954724784 - [15045-40282-57214] UETS

32- TÜLAY TOKGÖZ-69295012396 - İlyasköy Mah. 23 Nısan Sk. No: 15İç Kapı No: 4 İlkadım / Samsun İlkadım/ SAMSUN

33- VECİHİ ENSELİ-17951724848 - Cumhuriyet Mah. Kazım Türkmen Cad. Baran Sıtesı Sitesi No: 158İç Kapı No: 6 Altınordu / Ordu Altınordu/ ORDU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Dereler Mahallesi, 6080 ada / 5 parsel, 6097 ada / 5 parsel, 6097 ada / 6 parsel sayılı taşınmazlarda, davalılara ait hisselerin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 21/09/2023 tarih ve 1521 sayılı teklifi ve 03/10/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7677 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2025/382 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

