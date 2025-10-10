İLAN

T.C. İZMİR 19. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/123 Esas

DAVALI : AYSUN TARLIĞ Doğa Sitesi Orkide Apartmanı Kat:2 No:9 Çiğli/ İZMİR

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adrese duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalı AYSUN TARLIĞ' ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi , tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/02/2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunup dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları ile tebligat yasasının 28-31 maddelerin uyarınca ilanen tebliğ olunur.

